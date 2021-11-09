Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Американский боец о поединке с Хабибом: я подвел свою команду и семью 10:51
В Москве задержали псевдогенерала, требовавшего от бизнесмена 45 млн рублей 10:47
Зеленский не захотел писать диктант национального единства 10:44
В Москве пропал сын топ-менеджера «Макдональдса» 10:44
Под Петербургом задержан телефонный мошенник, сбивший сотрудника Росгвардии 10:42
Футболист «Барселоны» ответил, почему он отказался выходить на замену 10:41
Минск отверг обвинения Варшавы в нарушении границы белорусскими военными 10:33
Участники потасовки в Новой Москве не признали вину 10:32
Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией 10:31
Джефф Безос опубликовал фото с голым торсом, чтобы напугать ДиКаприо 10:26

В России выросла стоимость ипотеки

close
100%
Depositphotos

Полная стоимость ипотечного кредита в России с начала 2021 года в среднем выросла на 0,6% — с 8,6% до 9,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Ключевой причиной повышения стоимости ипотечного кредита стало изменение условий программы льготной ипотеки, сократившей до трех миллионов рублей предельную сумму кредита для всех регионов России. Также на рост стоимости ипотеки оказало влияние изменение ключевой ставки Центробанком.

«Поскольку заемщикам теперь приходится занимать у банков большую сумму на покупку недвижимости, то для снижения долговой нагрузки они стали брать кредиты на более длительный срок. За сентябрь средний срок ипотечного кредитования в России увеличился на 2,5 месяца — до 19 лет. С начала года средний срок вырос на 20 месяцев», — указано в исследовании ОКБ.

Ранее были названы последствия закачки денег в ипотеку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть