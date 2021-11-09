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Немецкий депутат Эрнст заявил, что Украина не должна участвовать в сертификации СП-2

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Joerg Sarbach/AP

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в разговоре с изданием РБК.

По его мнению, Киев не должен принимать участие в сертификации газопровода, а единственная роль Украины — оплачивать счета за газ.

Польша также не должна вмешиваться в процесс сертификации «Северного потока-2», считает Эрнст. «Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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