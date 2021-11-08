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«Благодарим за сотрудничество»: Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Белоруссия не будет продавать Украине электроэнергию. Об этом сообщило издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 6 ноября Украина возобновит коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии.

«Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочный контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобритении белорусской электрической энергии», — говорится в документе, попавшем в распоряжение издания.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. В этот день стало известно, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

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