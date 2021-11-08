Экономист Куликова рассказала, что будет с ценами на газ в Европе

После того, как «Газпром» начнет увеличивать поставки газа в хранилища Европы, цены на него постепенно стабилизируются и могут достигнуть $500 за тысячу кубометров. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

«Россия в долгосрочном плане не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, потому что за длительное время могут быть найдены пути его замещения на что-то другое. Поэтому сейчас увеличится прокачка газа для Европы и цены несколько упадут», — считает эксперт.

По словам Куликовой, цены на газ не упадут до значений лета 2021 года, не говоря уже о прошлогодних показателях. Однако они могут стабилизироваться в районе $500 за тысячу кубов.

«Завышенные цены на газ ударяют по России двумя способами. Один – это длительность высоких цен, когда потребители будут искать замену газу. Второй же заключается в том, что в Европе увеличивается себестоимость продукции из-за дорогого газа и это несет в Россию дополнительную инфляцию из-за более дорогих товаров», — заключила Куликова.

«Газпром» в понедельник, 8 ноября, завершает закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой. Теперь компания приступает к увеличению поставок в подземные хранилища Европы.

Ранее генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» не заинтересован как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких.