Число соискателей из СНГ и Украины в российской IТ-сфере начало расти

В 2021 году увеличилось число запросов от IT-разработчиков из СНГ и с Украины на работу в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из Казахстана в текущем году поступило на 36% больше заявок на работу по сравнению с прошлогодними показателями. Из Узбекистана количество мигрантов, занятых в области программирования, возросло на 62%, из Украины — на 22 %. По мнению авторов издания, такое положение вещей связано с отсутствием спроса на эти специальности на родине.

Также газета отметила переток специалистов из Белоруссии, издание связывает это политическим кризисом в Минске и падением зарплат в IT-сфере.