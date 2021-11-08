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Число соискателей из СНГ и Украины в российской IТ-сфере начало расти

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Bela Szandelszky/AP

В 2021 году увеличилось число запросов от IT-разработчиков из СНГ и с Украины на работу в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из Казахстана в текущем году поступило на 36% больше заявок на работу по сравнению с прошлогодними показателями. Из Узбекистана количество мигрантов, занятых в области программирования, возросло на 62%, из Украины — на 22 %. По мнению авторов издания, такое положение вещей связано с отсутствием спроса на эти специальности на родине.

Также газета отметила переток специалистов из Белоруссии, издание связывает это политическим кризисом в Минске и падением зарплат в IT-сфере.

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