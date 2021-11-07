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В Баварии призвали как можно быстрее запустить «Северный поток — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» для стабильного энергоснабжения Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика немецкой медиагруппе Funke.

«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод «Северный поток — 2», чтобы привести в порядок цены на газ. Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — сказал Зёдер.

Он отметил, что Германия «выходит» из угольной и атомной энергетики, вследствие чего в стране наблюдается нехватка энергоресурсов, восполнить которую может российский газ.

«Северный поток — 2» был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», — резюмировал политик.

Ранее журнал Spiegel написал, что немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Польши во время оценки газопровода «Северный поток — 2» для его сертификации в Евросоюзе.

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