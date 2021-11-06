Министр энергетики США рассмеялась на вопрос о плане по увеличению добычи нефти

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время интервью Bloomberg рассмеялась, когда ее спросили о ее плане по увеличению добычи нефти в Соединенных Штатах на фоне повышения цен на газ .

«В Стерджисе, штат Мичиган, это $2,89 за галлон. Думаю, это лучше, чем в Калифорнии... Каков план по увеличению добычи нефти в Америке?», - спросил ведущий Том Кин.

Гренхолм, которая ранее была губернатором Мичигана, ответила, смеясь: «Это весело. Если бы у меня была волшебная палочка. Как вы знаете, конечно, нефть — это мировой рынок. Контролируется картелем. Называется ОПЕК».

Грэнхолм также заявила, что власти США могут распечатать нефтяные резервы для стабилизации цен на рынке

Накануне страны ОПЕК+ сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего, США, ускорить снабжение дефицитного рынка.

Ранее американский лидер Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК+ в повышении цен на нефть. По его словам, отказ ОПЕК+ от увеличения добычи сырой нефти не лучшим образом влияет на рабочий класс Америки.