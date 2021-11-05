Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, сообщает ТАСС.

В суде напомнили о том, что в 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором России было предписано выплатить компенсацию в указанном размере трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить средства в указанном размере, но Россия оспорила это решение. В апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным, однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании.

В том же, 2020 году, Министерство юстиции РФ сообщило, что РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой потребовала отмены решения апелляционного суда Гааги. К этому времени сумма увеличилась до $57 млрд в связи с начислением пени.

В феврале 2021-го слушания по делу возобновились.

Согласно выводам Верховного суда Нидерландов, Апелляционным судом был «ошибочно проигнорирован» аргумент России о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражной процедуре, поэтому решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе.