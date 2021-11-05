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Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда «Новатэка»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Соединенных Штатов выступила против смягчения условий освобождения зампреда «Новатэка» Марка Джитвэя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде», — указано в материалах суда.

Ранее защита зампреда «Новатэка» потребовала закрыть его дело.

В сентябре стало известно, что Джитвэя арестовали в американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн. Сообщалось, что он скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.

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