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Эксперты рассказали, каких работников не хватает в России

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Depositphotos

В России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за коронавирусной пандемии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным исследовательского центра «Зарплаты. ру», прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%. В России самыми востребованными профессиями оказались курьеры, грузчики и строители. Так, число вакансий в сфере строительстве и недвижимости выросло на 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%.

По данным издания, работодатели бьются за сотрудников в этих сферах, пытаются предложить им максимально высокие зарплаты и комфортные условия труда.

Коммерческий директор сервиса «Работа. ру» Владимир Корицкий указал, что бизнес, бывший в упадке во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем соискательская активность.

Управляющий сервисом временных исполнителей GigAnt Денис Решанов заявил о сложной ситуации в сфере линейного и неквалифицированного персонала. По его словам, резкий спрос на доставку, возникший во время пандемии, привел к нехватке сотрудников в общепите и ритейле.

Он рассказал, что компании стали активно переманивать к себе людей, поднимая им уровень зарплаты. По данным Решанова, курьер в среднем сейчас может зарабатывать от 50 до 100 тыс. рублей. Рост их зарплат сделал доходы линейного персонала просто неконкурентными.

Из-за таких условий на рынке труда, одной из наиболее дефицитных специальностей стали грузчики — мужчины, ранее занятые на этой работе, теперь могут зарабатывать больше курьерами, при этом гораздо меньше вкладываясь физически. Эксперт считает, что это приведет к росту зарплат для линейного персонала в пострадавших отраслях.

Ранее сообщалось, что на «Авито» появились услуги курьеров с QR-кодом.

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