Экономист Масленников посоветовал купить новогодние подарки в ноябре

Россиянам стоит купить подарки к Новому году уже в ноябре. Такой совет дал глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Его слова приводит Ura.ru.

Из-за перспективы роста цен к концу года специалист считает, что этим вопросом стоит озаботиться заранее.

«Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — заявил специалист. Он также считает, что, если у кого-то есть необходимость в покупке зимних одежды и обуви, то лучше это также сделать сейчас.

По словам эксперта, подорожание непродовольственных товаров происходит из-за разрыва в цепочках поставок. Он указал, что сейчас такой период — нельзя предсказать, смогут ли они восстановиться до конца года.

Ранее Росстат опубликовал данные о годовой инфляции в октябре в России. Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно.