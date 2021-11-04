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В Раде заявили о сокращении Россией поставок газа на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что РФ снизила поставки сжиженного газа на Украину на ноябрь до 30% от задекларированных объемов, написал он в своем Telegram-канале.

«Российская федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов», — говорится в сообщении.

По словам Геруса, подобное ограничение в ноябре не повлияет существенного на украинский рынок.

«Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по таким закупкам газа», — уточнил он.

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на период с I по III кварталы 2022 года. Во время прошедшего аукциона «Оператор ГТС Украины» предложили мощности через газораспределительную станцию «Суджа» (до 9,8 млн куб. м в сутки) и через станцию «Сохрановка» (до 5,2 млн куб. м в сутки). До этого, 40 млрд куб. м в год или 109,5 млн куб. м в сутки были забронированы на основе долгосрочного контракта.

По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.

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