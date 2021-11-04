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Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море, продав долю Румынии

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Роснефть

Румынская государственная компания Romgaz собралась выкупить долю американского нефтегазового гиганта ExxonMobil в разработке глубоководных черноморских месторождений природного газа Neptun Deep. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Бухарестской фондовой биржи.

ExxonMobil продает свою 50% долю за $1,06 млрд. Управляющей компанией станет румынская OMV Petrom. Продажа сможет произойти только после одобрения акционеров Romgaz SA.

Ранее сообщалось, что Турция обнаружила крупное газовое месторождение в Черном море. По словам президента Турции Тайипа Эрдога, теперь объем найденных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб м.

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