RG: Европа останется без газа и нефти из-за принятой ЕС арктической стратегии

Опубликованная арктическая стратегия Евросоюза вызвала недоумение. Об этом написал директор практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрий Акишин в материале для «Российской газеты».

В новой стратегии содержится запрет на разведку и добычу нефти, газа и угля в Арктике. В этом регионе официального могут вести деятельность также страны, не входящие в ЕС, это Россия, США и Канада.

Автор напоминает, что инициатива представлена на фоне разворачивающегося европейского энергетического кризиса. По мнению Акишина, это мощнейший фактор, оказывающий негативное влияние на отдельные отрасли промышленности и на обычных потребителей.

Причиной кризиса стало то, что Евросоюз подошел к отопительному сезону с минимальным за последние 10 лет уровнем запасов газа в подземных хранилищах, сказано в материале.. Пока ЕС не в состоянии оперативно переключиться на альтернативные виды топлива, это ведет к низкой эластичности спроса по цене. В результате стоимость газа взлетела.

Как пишет автор в РФ на Ямальском полуострове (ключевом центре газодобычи Арктической зоны) производится около 150 млрд кубометров газа. Большая часть оттуда поставляется на европейский рынок и сопоставима с общим объемом трубопроводного экспорта газа в ЕС. В ближайшие годы добыча может увеличиться до 200 млрд кубометров и выше, что является частью общей тенденции к смещению нефтегазодобывающих проектов на север.

Роль арктического региона, как источника энергоресурсов, в перспективе будет только расти, считает автор. Акишин заключил, что принятая ЕС арктическая стратегия оставит Европу без газа и нефти, а с изменением климата можно бороться, совершенствуя технологии.