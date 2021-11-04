Немецкий депутат Эрнст рассказал, почему затягивается сертификация «Северного потока-2»

Глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказали, что сертификация газопровода «Северный поток-2» может не завершиться до января 2022 года. Об этом они заявили газете »Известия».

Эрнст назвал вывод властей ФРГ о экономической безопасности «Северного потока-2» для ЕС и Германии важным и правильным. По его словам, Германия не начнет получать газ до 2022 года из-за изучения сертификации Федеральным сетевым агентством ФРГ и Еврокомиссией, которая может продлиться четыре месяца.

Нольте согласился с опасениями о сертификации газопровода в 2022 году из-за большого числа политических противников проекта. «Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться», — добавил депутат.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В начале сентября «Газпром» объявил об окончании строительства газопровода.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.