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Премьер-министр Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой РФ

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Natalia Gavrilia/Facebook

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает, что долгие переговоры Кишинева с «Газпромом» были жестокой игрой России. Такое заявление она сделала в эфире телеканала Jurnal TV.

«Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке», — сказала глава кабмина в ответ на вопрос журналиста, который спросил у нее, можно ли считать позицию Москвы шантажом.

Гаврилица также указала, что собирается приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она выразила надежду, что в дальнейшем Кишинев сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них — урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

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