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В банкротстве энергокомпаний Британии увидели российский газовый след

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Sergei Karpukhin/Reuters

Причиной закрытия четырех энергокомпаний в Британии стал рост цен на газ. Стоимость газа повышается на фоне очередных опасений, связанных с ограниченными поставками топлива в Европу из России. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что массовая несостоятельность британских энергокомпаний стала следствием стремительного роста цен на мировом рынке энергоносителей.

«В ближайшие месяцы стоит ожидать новых банкротств в этой сфере вследствие увеличения затрат компаний. Стоимость газа остается на рекордном уровне, при этом компании не могут повышать свои тарифы внутри страны в связи с предельной ценой на энергию, установленной регулятором», — рассказал исполнительный директор компании Scottish Power Кейт Андерсон.

Однако после того, как поставщики энергии массово стали требовать изменить ценовые ограничения, энергорегулятор Ofgem решил изменить их. Пересмотр правил возник на фоне опасений, что цены на газ в Европе могут возобновить свой рост из-за недостаточных поставок со стороны России.

Ранее сообщалось, что еще три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), которые обслуживают десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Также о прекращении своей деятельности объявила еще одна фирма, MA Energy, которая занимается обслуживанием предприятий.

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