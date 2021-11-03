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Gazeta Wyborcza: «Газпром» доказал, что России не нужен «Северный поток – 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

«Газпром», ограничив транзит газа в Германию через действующий газопровод, демонстрирует отсутствие какой-либо необходимости в «Северном потоке — 2». Такое мнение опубликовал колумнист Анджей Кублик в статье для польской Gazeta Wyborcza.

Он объяснил, что «Газпром», не предупредив партнеров, ограничил транзит через «Ямал - Европа». Компании «пришлось списать в убытки» те мощности, которые ранее были зарезервированы и не будут использованы. При этом концерн заявлял об отсутствии спроса на Западе, хотя в преддверии зимы газовые потребности покупателей только растут.

«Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости. Зачем вкладывать деньги в новую инфраструктуру, если не используется даже существующая?», — отметил колумнист.

В связи с этим, Кублик предположил, что «Газпром» специально может манипулировать газовым рынком, провоцируя рост общественного недовольства в Европе. Германия, параллельно с этим, не увидела рисков в работе «Северного потока — 2». Журналист усомнился в том, что за четыре дня немецкие чиновники действительно изучили «почти 600 страниц аналитических выкладок», представленных Польским нефтегазовым концерном (PGNiG), где давалась негативная оценка проекту.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что пока нет точной даты окончания процесса сертификации оператора «Северного потока 2».

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