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Модель потратила сотни тысяч рублей на одежду для собак

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buddyboowaggytails/instagram

Брендовая одежда для собак обошлась жительнице английского города Ашфорд, графство Кент, 20-летней модели Лорен Найт в £7 тыс. (683 тыс. рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Издание отмечает, что хозяйка двух померанских шпицев по кличкам Мими и Мило купила своим питомцам более 400 вещей и сделала им собственный гардеробный шкаф. Чтобы любимые собаки одевались лишь в самую лучшую одежду, девушка покупает только дизайнерские вещи от брендов Gucci и Louis Vuitton.

При этом модель каждый день подбирает питомцам такой наряд, который соответствовал бы ее образу. Также Найт открыла свой бутик одежды для собак и трудоустроила Мими и Мило главными моделями бренда.

Девушка сообщила, что посещает со своими любимцами только такие места, куда можно с собаками и всегда одевает их по погоде и сезону.

Ранее сообщалось, что Джек Уолтерс из Англии превратил свой дом в портал в 90-е годы. 23-летний мужчина настолько любит ту эпоху, что потратил $6000 на реализацию своей идеи и он не понимает, как люди получают удовольствие от жизни в современных условиях.

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