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Банки объяснили, с чем связан рост популярности семейной ипотеки в России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Рост популярности семейной ипотеки в России часто связан с намерением заемщиков рефинансировать существующие кредиты, чтобы снизить платежную нагрузку, сообщает РБК со ссылкой на представителей российских банков и экспертов.

«Доля рефинансирования в выдачах льготной ипотеки для клиентов с детьми заметно выросла после обновления госпрограммы после 1 июля», — отметили в финансовых организациях.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников уточнил, что на фоне исторически низких ставок в первом полугодии наблюдался пик рефинансирования ипотеки в целом, а с июля растет спрос на этот продукт в рамках семейной ипотеки. «Сегодня это уже каждая третья выдача по программе», — подчеркнул он.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал, что сейчас в их организации около 20% выдач всей семейной ипотеки оформляется на цели рефинансирования. Согласно его прогнозу, эта доля будет расти.

«С изменением условий госпрограммы соотношение должно поменяться в пропорции 30/70 — 30% рефинанса и 70% новых», — пояснил он.

В Совкомбанке, Московском кредитном банке (МКБ) и Росбанке также подтвердили общий рост выдач такой ипотеки.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отметил, что рост рефинансирования в семейной ипотеке снижает стимул для застройщиков. Соглашается с ним и директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, «повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства».

Ранее Минфин России рекомендовал ограничиться существующими программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка у государства выросли затраты на субсидирование.

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