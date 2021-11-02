Девочка стала миллионершей благодаря травле сверстников

Британка Кэти Годфри бросила школу в 13 лет из-за травли со стороны сверстников и нашла способ стать миллионершей. Об этом сообщает The Sun.

«Из-за травли мать разрешила мне уйти из учебного заведения. Считается, что перестать учиться — это ошибка, но я живое доказательство того, что можно разбогатеть и без дипломов», — пояснила девушка.

Издание отмечает, что в 14 лет девушка стала работать манекенщицей, а к 18 годам смогла открыть свое модельное агентство. Только тогда оно не пользовалось успехом. После этой неудачи девушка решила исполнить свою давнюю мечту и открыла студию моментального загара.

Для того, чтобы реализовать свои планы, Годфри пришлось занять у родителей £38 тыс. (3,69 млн рублей) и взять кредит на £30 тыс. (2,91 млн рублей).

«Мне было очень сложно, поскольку денег не хватало ни на что. У салона не было репутации, поэтому мы долго искали клиентов», — отметила она.

По ее словам, она тогда поставила себе цель в течение пяти лет закрыть все долги. После того, как студия стала приносить постоянный доход, стала обучаться на мастера по наращиванию ресниц. После этого она создала школу обучения для других сотрудников индустрии красоты, и уже через некоторое время по всей Великобритании открыла еще восемь таких академий.

На сегодняшний день британка зарабатывает более £500 тыс. (более 48,6 млн рублей) и рада, что смогла добиться успеха и тем самым отомстить всем тем, кто участвовал в ее школьной травле.

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