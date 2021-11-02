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В Москве взлетел спрос на очистители воздуха

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Depositphotos

Из-за того, что в столице наблюдается плотный туман, происхождение которого вызывает бурные дискуссии в соцсетях, взлетел спрос на очистители и мойки воздуха. Об этом сообщается в данных аналитиков онлайн-ритейлера Wildberries (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, в Московском регионе отметили резкий рост числа заказов на мойки воздуха. 1 ноября 2021 года их заказывали в три раза больше, чем в аналогичный день в прошлом году. Также резко вырос спрос на еще один предмет бытовой техники — очиститель воздуха. За 1 ноября его заказали в 2,4 раза больше по сравнению с 1 ноября 2020 года.

«Разброс цен на различные очистители воздуха достаточно большой — от 5 тысяч до 35 тысяч рублей в зависимости от характеристик», — отметили в пресс службе компании.

В Wildberries сообщили, что наибольшим спросом у россиян пользовались очистители в ценовом диапазоне от 8 тыс. до 15 тыс. рублей.

Так, домашние очистители воздуха способны не только устранять вирусы, пыль и аэрозольные частицы, но и задерживать вредные газы и неприятные запахи.

Ранее сообщалось, что ноябрьские праздники, а также победа российской команды на чемпионате мира по Dota 2 стали для многих россиян поводом заняться киберспортом. Вследствие этого выросла популярность аренды приставок, компьютеров и ноутбуков.

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