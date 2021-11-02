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Турция сократила импорт газа из России из-за долгов перед «Газпромом»

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Reuters

Неисполнение решения арбитражного суда по спору «Газпрома» с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в страну, в которой наблюдается ощутимый дефицит российского газа, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICIS.

По данным организации, дефицит поставок российского газа достигает 25 млн кубометров в сутки.

Как сообщается, один частный импортер уже согласился выплатить свою долю возмещения российской компании и возобновил поставки российского газа по «Турецкому потоку» (в данном случае речь идет о 3 млн куб. и в сутки). Еще три импортера, которые проиграли арбитраж, проявляют заинтересованность в присоединении к соглашению, однако пока не получили банковскую гарантию.

Ожидается, что потребление газа в Турции должно увеличится до рекордных 60 млрд куб. м. При этом с июня республика месяц за месяцем сокращает импорт российского газа (в среднем на 6% в месяц).Так, в июне страна получила 2,4 млрд куб. м газа, а уже в октябре — только 1,9 млрд куб. м, свидетельствуют данные «Газпрома» и Федеральной таможенной службы.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что недавно открытое месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что открытие данного месторождения может стать толчком для экономики республики, которая оценивается в $765 млрд. Он пообещал начать производство в 2023 году — к столетию основания современной Турции. О находке нового месторождения политик объявил в июне этого года.

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Россия — Турция
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