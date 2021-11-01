В Британии продается ядерный бункер, переделанный в элитное жилье

В Британии за £1,4 млн (136 млн рублей) продается ядерный бункер, который снаружи покрыт железобетоном и выглядит непривлекательно. Однако внутри него расположены несколько квартир премиум-класса. Об этом сообщает издание The Sun.

Ядерный бункер, который расположен в деревне Мистли, графство Эссекс, был переделан в три роскошные квартиры премиум-класса. В конце месяца они будут выставлены на аукцион.

Сам защитный бункер был построен в 1951 году во время холодной войны. Его предназначение заключалось в том, что в случае нападения он был бы узлом связи и защищал правительственных чиновников. Однако по назначению так и не использовался. Снаружи он защищен танковой броней и железобетонными стенами толщиной 600 мм.

Теперь же в нем находятся три квартиры. Одна четырехкомнатная и две трехкомнатные. Во всех трех помещениях сохранились оригинальные защитные двери и стены. В самих квартирах был проведен дизайнерский ремонт: ванные из итальянского мрамора, гранитные столешницы и полы с подогревом.

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