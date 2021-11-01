ГТС Украины готова предложить мощности для транзита после аварии в Болгарии

«Оператор ГТС Украины» готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа после аварии на газопроводе в Болгарии. Об этом на своей странице в Facebook Сергей Макогон.

«Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии», — написал он.

По словам Макогона, аварии подобного рода случаются со всеми операторами и поэтому важно иметь дополнительную маневренность сети.

«Этот аспект всегда будет преимуществом перед «однотрубными», а тем более подводными маршрутами. Это оказывает существенное влияние на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа», — добавил он.

Ранее на востоке Болгарии произошла авария на газопроводе в районе села Ветрино Варенской области, из-за чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Инцидент произошел в 4 утра мск. Через 15 минут автоматически прекратилась поставка газа в Румынию, а в 8 утра мск остановилась подача топлива в сторону Сербии и Венгрии.