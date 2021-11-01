«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину на треть

«Газпром» с 1 ноября сократил объем транзитного газа через территорию Украины еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. <...> С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки», — написал он.

По словам Макогона, с 1 октября российская сторона сократила транзит газа через территорию Украины до 86 млн кубометров в сутки, при этом «Газпром» оплачивает транзитную мощность в объеме 109 миллионов кубометров в сутки.

«При таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубометров», — добавил Макогон.

Текущее транзитное соглашение между Россией и Украиной предполагает транзит газа в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. При этом «Газпром» берет на себя оплату мощности независимо от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Ранее Макогон прокомментировал информацию о рекордной за девять месяцев прибыли российской компании «Газпром».