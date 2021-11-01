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Глава «Нафтогаза» заявил, что отсутствие газового транзита увеличит риски войны с Россией

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РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

»[Если] не будет физического транзита [газа] через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал он.

Витренко выразил мнение, что введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку в таком случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джой Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного американо-германского заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, «чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях».

До этого в Госдепартаменте США призвали Украину отказаться от попыток блокировать «Северный поток — 2» и вместо этого сконцентрироваться на модернизации своего газового комплекса.

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