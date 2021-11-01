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Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральный Банк России 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник», расположенной в Самаре. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» была возложена функция временной администрации по управлению этим банком, которая обнаружила крупную недостачу наличных денежных средств в кассах. Возбуждены уголовные дела.

«По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата Банком Спутник капитала», — говорится в сообщении Центробанка.

По состоянию на 1 октября «Спутник» находился на 295-й позиции в отечественной банковской системе по величине активов.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал незаконными приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Как уточнил адвокат правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев, это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов ЦБ. Последний раз подобное произошло в 2015 году, когда суд признал незаконным отзыв лицензии у АО «Профессионал банк» и у Атлас-банка.

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