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Президент Молдавии прокомментировала продление контракта с «Газпромом»

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с «Газпромом» на поставку газа. Интервью с молдавским лидером публикует «Коммерсантъ».

«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом... Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан», — заявила Санду.

Она отметила, что повышение тарифов планируется, но не такое большое, как могло бы быть, если бы газ приобретался по рыночной цене.

Комментируя согласие Молдавии по новому контракту с «Газпром» выплатить долг за поставки газа, Санду заявила, что «нужно время», чтобы разобраться с документами и формальностями.

«Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос — газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи», — сказала президент.

Ранее Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. С этого дня «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.

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