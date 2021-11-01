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«Ъ»: ставки по вкладам превысили 8% годовых

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ставки по вкладам начали в рост, многие финансовые организации предлагают от 8% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, таким образом ставки по вкладам догоняют инфляцию, которая по итогам октября может составить не менее 8%. Накануне Банк России поднял ключевую ставку до 7,5%. По данным «Коммерсантъ», она зачастую касается новых средств, которые клиенты должны принести в банк.

Банки пытаются экономить на процентных расходах, однако ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки заставит их поднимать и доходность вкладов для сохранения у себя клиентов, говорится в материале издания.

Сообщается, что в конце октября сразу несколько банков из топ-50 сообщили о повышении процентных ставок по вкладам. Среди них: РГС-бан, Россельхозбанк и ТКБ.

Но пока данным ЦБ, по итогам второй декады октября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях превысила только 6,5%

По итогам третьей декады ожидается еще более существенный рост.

Ранее Финансист Макдональд из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту. Финансист указал, что в США инфляция сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года. Это вызвано тем, что пандемия коронавируса затронула цепь поставок. В свою очередь восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы. По мнению Макдональда, при таких раскладах надо вкладывать не в криптовалюту, а в твердые активы.

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