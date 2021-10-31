FT: «индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения

Стандартный завтрак подорожал до максимального значения впервые за 10 лет, сообщает Financial Times. Издание проанализировало стоимость продуктов для приготовления обычных утренних блюд и определило так называемый «Индекс завтрака».

«Индекс завтрака» рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока. С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака поднялись в среднем на 63%, а летом 2021 года рост стоимости набрал обороты. Так, пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%», — пишет FT.

В качестве причин подорожания сырья называются плохие погодные условия, неурожай некоторых сельхозкультур и сбой в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает издание, продовольственные гиганты, такие как Nestle и Procter & Gamble, реагируют на ситуацию на рынках, повышая цены на свою продукцию, и тем самым перекладывают подорожание сырья на покупателей.

По словам опрошенных FT аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение 2022 года.

Ранее Росстат сообщил о подорожании овощей и мяса в РФ — в отдельных регионах рост достигает 30%. В свою очередь, в Минэкономразвития повысили прогноз инфляции до 7,4% к концу 2021 года.