Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Скончался актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник 13:57
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при 13:56
Соседка рассказала о паре, снимающей жестокие видео c больной деменцией бабушкой 13:52
В США определили роль России в европейском газовом кризисе 13:46
Аршавин: на заре моей молодости болельщики «Зенита» закидывали наш автобус яйцами 13:44
Мать погибших девочек в Кызыле была судима семь раз 13:40
Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие... 13:31
В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи по 43 профессиям... 13:28
РЕН: задержанный за убийство двух девочек в Туве оказался их родственником 13:18
Роспотребнадзор поможет отравившимся россиянам с исками против отеля в Хургаде 13:10

FT: «индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения

close
100%
Depositphotos

Стандартный завтрак подорожал до максимального значения впервые за 10 лет, сообщает Financial Times. Издание проанализировало стоимость продуктов для приготовления обычных утренних блюд и определило так называемый «Индекс завтрака».

«Индекс завтрака» рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока. С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака поднялись в среднем на 63%, а летом 2021 года рост стоимости набрал обороты. Так, пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%», — пишет FT.

В качестве причин подорожания сырья называются плохие погодные условия, неурожай некоторых сельхозкультур и сбой в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает издание, продовольственные гиганты, такие как Nestle и Procter & Gamble, реагируют на ситуацию на рынках, повышая цены на свою продукцию, и тем самым перекладывают подорожание сырья на покупателей.

По словам опрошенных FT аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение 2022 года.

Ранее Росстат сообщил о подорожании овощей и мяса в РФ — в отдельных регионах рост достигает 30%. В свою очередь, в Минэкономразвития повысили прогноз инфляции до 7,4% к концу 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть