В Минэкономразвития оценили расследование США о статусе российской экономики

Решение Министерства торговли США о подтверждении рыночного статуса российской экономики дает позитивный сигнал для отечественных экспортеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

»[Решение] дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО», — заявил журналистам замминистра экономического развития Владимир Ильичев.

При этом в российском ведомстве отметили, что решение американских коллег предстоит «детально изучить».

Ранее Министерство торговли США по итогам проведенного расследования подтвердило рыночный статус российской экономики. Ведомство в своем решении отметило, что последний раз проводило аналогичное расследование о статусе экономики РФ в 2002 году.

Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах расследования.