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Названа самая популярная книга у россиян за последнее время

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С 20 по 29 октября россияне чаще всего интересовались литературой по саморазвитию и личностному росту, фэнтэзи, боевой фантастикой, современными любовными романами и детективами. Об этом сообщается в исследовании книжного сервиса «ЛитРес» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В рейтинге самых популярных произведений у пользователей на первом месте оказался психологический бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

Затем идет двухтомник «Отдаленные последствия» от отечественного мастера детектива Александры Марининой. На третьем месте расположилась аудиоверсия научно-фантастического романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Четвертую позицию заняла книга в жанре боевой фантастики «Егерь Императрицы. Мы вернемся!» Андрея Булычева. Замыкает пятерку лидеров бестселлер Джона Кехо «Подсознание может все!» в аудиоформате.

Кроме того, в десятку лидеров вошли любовно-фантастический роман «Орден Лино. Эра исполнения желаний» Марины Суржевской, «Поезд убийц» Котаро Исаки, электронная и аудиоверсия нового романа «Transhumanism Inc.» Виктора Пелевина и аудиокнига «Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило» Татьяны Мужицкой.

Ранее аналитики AliExpress Россия и онлайн-ритейлера Самокат сообщили, что с 21 по 27 октября 2021 года спрос на тематические костюмы и продукты к Хэллоуину в России за год вырос в 2,2 раза.

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