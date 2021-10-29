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Экономист Коренев назвал причину прекращения поставок угля на Украину

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Возможной причиной прекращения поставок российского угля на Украину стало истечение срока контрактов, а не политические обстоятельства. Об этом экономист Алексей Коренев рассказал »Ленте.ру».

Он отметил, что России выгоднее продавать уголь Китаю, который покупал ресурс у Австралии, но из-за торговых войн с США он столкнулся с дефицитом. Но Москва, с политической точки зрения, «вряд ли допустит ситуацию, чтобы Украина совсем замерзла». По мнению Коренева, Россия постарается заставить руководство Украины «стать более сговорчивым и политически разумным».

«В условиях энергетического кризиса потребность в угле резко выросла, даже в Европе разморозили несколько угольных шахт, которые были закрыты из-за зеленой повестки. С чисто экономической точки зрения Китай нам более выгоден: мы с ним не ругаемся, там более существенная прибыль от продаж», — объяснил экономист.

Коренев подчеркнул, что у Украины есть возможность добывать уголь, что в текущих условиях «становится все более выгодным», но неизвестно, покрывает ли это расходы страны.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину. По его словам, это «похоже на энергетическую войну».

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