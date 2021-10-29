Певица Мэрайя Кэри сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье

Певица Мэрайя Кэри, которая сдала мать в дом престарелых, выставила на продажу ее особняк в Нью-Йорке и продала за $757,44 тыс. (53,4 млн рублей). Об этом сообщает Dirt.

Полученная сумма от продажи оказалась более чем на $150 тыс. выше, чем изначально устанавливалось на аукционе. Стартовая цена была $600 тыс.

Особняк построили около 40 лет назад на севере штата Нью-Йорк. В доме общей площадью чуть более 278 кв. м есть четыре спальни и три ванных комнаты. На участке выполнен ландшафтный дизайн, есть бассейн, пруд с лилиями, беседка и декоративные растения. Вокруг дома растет густой лес, отмечает издание.

Как сообщает Dirt, певица купила жилье для своей матери в 1994 году. Тогда она заплатила за него $419 тыс. Однако в прошлом году 84-летняя Патрисия Кэри переехала в дом престарелых во Флориде. При этом у пожилой женщины были непростые отношения с певицей.

Сам сайт дома престарелых заявляет себя как «роскошный курорт для пожилых людей». Месячная стоимость проживания в нем обойдется от $5,4 тыс.

Ранее сообщалось, что певица Дженнифер Лопес сняла объявление о продаже своего пентхауса за $25 млн. За четыре года, пока объект был в рекламе, знаменитость так и не смогла найти на него покупателя.