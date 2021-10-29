В бюджете США на защиту климата выделено $555 млрд

Бюджет Соединенных Штатов предполагает выделение $555 млрд на сокращение выбросов углерода, включая налоговые льготы для предприятий и потребителей, сообщает газета The Washington Post.

«Это в шесть раз больше инвестиций Обамы, и тогда мы думали, что было много [выделено]», — заявила Кэрол Браунер, которая была главным советником президента Барака Обамы по климату и возглавляла Агентство по охране окружающей среды при президенте Билле Клинтоне.

Программа бюджета была подвергнута критике со стороны сенаторов-республиканцев, которые отметили сложности использования обильными запасами ископаемого топлива США из-за упора на «зеленую» энергетику.

Критики утверждают, что большой экологический бюджет был принят под давлением молодой части электората, которая обращает большое внимание на изменение климата.

Ранее стало известно, что США собираются выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа.