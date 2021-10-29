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Авиакомпании США обратились к госдепу за разрешением на дополнительные полеты над Россией

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Depositphotos

Авиакомпании Соединенных Штатов обратились к госдепу за разрешением на дополнительные полеты над Россией, сообщает Reuters со ссылкой на письмо отраслевого объединения.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — указано в письме объединения Airlines for America.

Отраслевое объединение Airlines for America объединяет американских пассажирских и грузовых перевозчиков — American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и некоторые другие.

В письме, адресованном лично госсекретарю Энтони Блинкену, авиаперевозчики сообщают, что в противном случае они будут вынуждены пользоваться альтернативными маршрутами и увеличить выбросы CO2, пользоваться лишними остановками и увеличить сроки доставки грузов и пассажиров.

Ранее катарская авиакомпания Qatar Airways подтвердила смену аэропорта в Москве.

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