The Economist предложил Европе альтернативы российскому газу

Журнал The Economist пишет в редакционной статье, чем европейские потребители могут заменить российский газ.

В публикации отмечается, что на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Европе приходится конкурировать за дополнительные поставки с Азией. На азиатские страны приходится до 75% импорта СПГ. При этом сжиженный газ из США стоит слишком дорого — для снижения цены потребуются значительные инвестиции в американскую добывающую отрасль.

Заменой российскому газу может стать топливо из Азербайджана, поставляемое в европейские страны по Южному газовому коридору, пропускная способность которого достигает десяти млрд кубометров. Однако, как отмечает издание, это лишь малая часть требуемого количества.

Кроме того, The Economist напоминает о строящемся израильском газопроводе, мощность которого будет в два раза больше.

«Тем не менее этого не хватит, чтобы обеспечить топливом всю Европу. Полный отказ от российского газа — чрезмерно амбициозная затея, даже в более продолжительной перспективе», — резюмирует журнал.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу на 55 млрд кубометров в год по после запуска трубопровода «Северный поток – 2».