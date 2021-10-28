На Украине предложили поднять цены на газ для населения на 30%

На Украине поставщики газа обнародовали цены на 2022 год. Согласно новым тарифам, цены поднимутся как минимум на 30%. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Так, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 (3,81 руб.) грн за куб. м до 4,14 (10,96 руб.) за куб. м.

При этом «Нафтогаз Украины» по-прежнему продает газ по цене 7,96 грн (21,08 руб.) за кубометр. Такую же цену выставили «Газпостачсервис» и «Тернопольоблгаз Сбыт». Столько же будут платить и потребители.

Самые высокие тарифы оказались у Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаний — 13,5 грн (35,75 руб.) за кубометр.

Ранее депутат Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал, что украинцы платят за коммуналку больше, чем год назад и их долги продолжают расти. По словам парламентария, население уже не в состоянии угнаться за растущими тарифами на ЖКХ.