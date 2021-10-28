Канцлер казначейства Британии отпраздновал в пабе снижение цен на алкоголь

После того, как канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак понизил цены на алкоголь, он отправился в паб, чтобы отпраздновать это событие с местными жителями. Об этом сообщает издание Metro.

Риши Сунак был окружен толпой людей в ресторане Two Chairmen в Вестминстере уже через несколько часов после того, как он снизил цены на выпивку. Учитывая, что политик алкоголь не употребляет, он выпил в компании посетителей бара всего четверть литра безалкогольного пива, отмечает издание.

Как пишет Metro, многие жители были рады видеть канцлера, чья новая политика означает, что на какое-то время алкогольные напитки станут дешевле. Так, с февраля 2023 года пошлины на пиво снизятся на 5%, а планируемое повышение пошлин на вино, сидр и другие крепкие спиртные напитки и вовсе будет отменено.

«Это было самым большим снижением налога на пиво за 50 лет и самым большим снижением пошлины на сидр с 1923 года», — отметил политик.

Однако некоторые напитки, в том числе красное вино и белый сидр наоборот станут дороже. Это необходимо, чтобы избавиться от дешевых крепких напитков. Кроме того 15 действующих групп налогов на алкоголь будут сокращены до шести.

Ранее омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы нарастить темпы вакцинации.