Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия и страны АСЕАН приняли совместное заявление 14:02
Россияне рассказали, в какие приметы верят 13:59
Дина Аверина завоевала третье золото на чемпионате мира в Японии 13:57
В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника... 13:55
Систему QR-кодов для людей с медотводом от вакцинации планируют ввести... 13:51
Винер-Усманова назвала судей негодяями перед выставлением оценок Дине Авериной 13:50
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении от COVID-19 13:50
Нутрицитолог Коломоец назвала два продукта для укрепления иммунитета 13:47
Премьер Украины приписал США освобождение страны от нацистов 13:45
Внук притворился врачом, чтобы ухаживать за бабушкой в красной зоне больницы 13:45

Канцлер казначейства Британии отпраздновал в пабе снижение цен на алкоголь

close
100%
@christiancalgie/Twitter

После того, как канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак понизил цены на алкоголь, он отправился в паб, чтобы отпраздновать это событие с местными жителями. Об этом сообщает издание Metro.

Риши Сунак был окружен толпой людей в ресторане Two Chairmen в Вестминстере уже через несколько часов после того, как он снизил цены на выпивку. Учитывая, что политик алкоголь не употребляет, он выпил в компании посетителей бара всего четверть литра безалкогольного пива, отмечает издание.

Как пишет Metro, многие жители были рады видеть канцлера, чья новая политика означает, что на какое-то время алкогольные напитки станут дешевле. Так, с февраля 2023 года пошлины на пиво снизятся на 5%, а планируемое повышение пошлин на вино, сидр и другие крепкие спиртные напитки и вовсе будет отменено.

«Это было самым большим снижением налога на пиво за 50 лет и самым большим снижением пошлины на сидр с 1923 года», — отметил политик.

Однако некоторые напитки, в том числе красное вино и белый сидр наоборот станут дороже. Это необходимо, чтобы избавиться от дешевых крепких напитков. Кроме того 15 действующих групп налогов на алкоголь будут сокращены до шести.

Ранее омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы нарастить темпы вакцинации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть