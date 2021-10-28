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В Минсельхозе Турции уточнили информацию о запрете на экспорт мандаринов в Россию

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Depositphotos

Приостановка ввоза в Россию мандаринов турецкого поставщика не означает полного запрета на их экспорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минсельхоз Турции.

В ведомстве уточнили, что не получали официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении.

«Насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено – такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», — сказал представитель минсельхоза Турции.

В минсельхозе отметили, что в ситуации нет ничего чрезвычайного.

Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в Россию из-за того, что в них были выявлены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

В ведомстве заявили, что ввоз этой продукции на территорию России приостанавливается с 29 октября.

Ранее также сообщалось о временном запрете для ввоза в Россию некоторых китайских продуктов. Импорт товаров был приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов.

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