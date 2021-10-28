Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции

Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ, поскольку в них были найдены пестициды, передает пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что служба обнаружила в пищевой продукции «Мандарины свежие» нарушения обязательных требований российского законодательства.

Как сообщает Роспотребнадзор, в данных мандаринах, завозимых из Турции, были выявлены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

В ведомстве заявили, что в связи с зафиксированными нарушениями с 29 октября ввоз этой продукции на территорию России временно прекращается до особого распоряжения.

В октябре также стало известно, что некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Сообщалось, что импорт товаров приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым данный фрукт противопоказан.