Аналитик Скаршевский: экономика Украины входит в пике из-за 90% убыточных предприятий

Из-за повальной убыточности предприятий украинская экономика входит в пике. Такое мнение выразил аналитик института Growford Виктор Скаршевский на пресс-конференции в «Голос.ua» .

Эксперт говорит, что опрос 90% предприятий страны стали убыточными.

«А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», - заключил Скаршевский.

По мнению аналитика, далее украинцев ждут массовые увольнения и увеличение числа безработных. С другой стороны он отметил, что на власти ляжет дополнительная нагрузка на бюджет через выплаты пособий и субсидий.

Ранее в Раде заявили, что украинским гражданам не угнаться за тарифами на коммуналку. Депутат Юрий Бойко отметил, что проект бюджета консервирует «энергетическую бедность» населения, которая будет сохраняться не только на фоне запланированного правительством снижения объемов субсидий из-за рекордных цен на газ, а также и крайне низкой энергоэффективности.