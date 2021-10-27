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Handelsblatt: «Северный поток — 2» стал предметом споров в немецком бундестаге

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Представители трех одержавших победу на недавних парламентских выборах в Германии партий не могут прийти к общему мнению касательно российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в статье для издания Handelsblatt пишут обозреватели Мориц Кох и Клаус Штратман.

Так, набравшая большинство голосов избирателем СДПГ выступает за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» и его введение в эксплуатацию. Партия «зеленых», наоборот, выступает категорически против этого. По словам ее лидера Анналены Бербок, данный проект является примером зависимости Германии от России, и Берлину следует от нее избавиться.

Как пишет издание, данная позиция очень выгодна для США, так как без дешевого российского газа продукция немецкой промышленности сильно подорожает и она потеряет часть своей конкурентоспособности.

Ранее Минэкономики Германии направило в Федеральное сетевое агентство страны свое заключение о сертификации «Северного потока — 2», в котором отметило, что газопровод не опасен для газоснабжения.

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