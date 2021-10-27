Дома «с призраком Фреди Крюгера» оказались дешевле других на 40%

Последствия выхода фильма «Кошмар на улице Вязов» в 1984 году до сих пор находят отражение в том, что жилье на одноименных улицах в Великобритании продаются с огромной скидкой. Это связано со страхом людей перед главным злодеем фильма Фредди Крюгером, пишет The Guardian.

Спустя десятилетия после выхода фильма дома на улицах Вязов по всей Великобритании по-прежнему продаются на 42% дешевле, чем в среднем по стране.

Так, наибольшая разница в цене наблюдалась в графстве Дарем, где дом на улице Вязов стоил около £31 тыс., в то время как подобные на соседних улицах продавались в среднем за £105 тыс.

Другими сильно пострадавшими от суеверий районами стали Блэкберн в Ланкашире, где разница от средней цены по стране составила 67%. Далее идет Уэйкфилд в Западном Йоркшире (62%) и Трэдирхив в Мертир-Тидвиле (60%).

«Мы знаем, что на цены могут повлиять самые разные причины и теперь франшиза Фредди Крюгера может быть добавлена к этому списку», — отметил, старший менеджер по ипотеке Бен Мерритт.

При этом опрос, проведенный специально к Хэллоуину показал, что большинство британцев были бы готовы заключить выгодную сделку, даже если бы знали, что в доме якобы водятся привидения.

Кроме того, оригинальный дом, в котором снимался фильм «Кошмар на улице Вязов», недавно был выставлен на продажу в США за $3,25 млн. Дом с тремя спальнями находится в Лос-Анджелесе. И предложения о покупке принимаются до полуночи Хэллоуина.

Ранее сообщалось, что небольшой городок в США, состоящий из нескольких домов, выставлен на продажу за $752 тыс. Речь идет про поселение Уотер-Вэлли, штат Теннесси.