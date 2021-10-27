Фирма нижнего белья подарила сотрудникам по $10 тыс. и билеты в любую точку мира

Основательница фирмы нижнего белья Spanx Сара Блейкли объявила, что дарит всем сотрудникам два билета на самолет первого класса и $10 тысяч на поездку после того, как продала контрольный пакет акций инвестиционной компании Blackstone. Об этом пишет USA Today.

«Это очень важный момент для каждого из вас», — сообщила Блейкли своим сотрудникам, видео ее речи было опубликовано в Instagram.

Работники Spanx поблагодарили Блейкли, а некоторые тут же поделились планами поездок в Японию, Хорватию, Южную Африку, Антарктиду и другие страны.

$10 тыс. глава компании посоветовала потратить в путешествии на хороший отель и отличный ужин.

«Я действительно хочу, чтобы каждый сотрудник отметил этот момент по-своему и оставил воспоминания на всю оставшуюся жизнь», — поделилась Блейкли в подписи к видео в Instagram.

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