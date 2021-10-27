Кулеба попросил Еврокомиссию не спешить с сертификацией «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть вовлечена Европейская комиссия, сообщает информационное агентство «УНИАН».

«Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция «Нафтогаза» по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, и будем просить работать с ними над тем, чтобы решение по «Северному потоку — 2» не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения», — заявил Кулеба.

Он считает, что Европейская комиссия должна принять участие в сертификации газопровода.

«Но хочу подчеркнуть, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, но все-равно, ключевое, это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу и конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию «Северного потока — 2», — заявил Кулеба.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили что «Северный поток — 2» создаст новые мощности по транспортировке газа.