Работникам продпредприятий ввели допсмены в нерабочие дни

Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров вывели дополнительные смены сотрудников и увеличили объемы выпуска продукции. Комментарий Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров «Руспродсоюз», объединяющей более 400 российских предприятий, есть у «Газеты.Ru».

Для того, чтобы потребители не ощущали нехватку товаров в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, производители обеспечат бесперебойную поставку продуктов питания в магазины.

«Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети, и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе, — отметил глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

По его словам, никаких задержек, даже временных, с поставками товаров и дефицита товаров на полке не будет. При этом другие торговые сети и маркетплейсы в эти дни также должны обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости.

При этом на поставщиков продуктов питания, отметил Востриков, легла наиболее серьезная нагрузка, ведь себестоимость продукции выросла из-за того, что подорожало сырье, упаковка, логистика поставок, выводятся дополнительные смены работников в выходные дни.

По всей России режим нерабочих дней с сохранением зарплаты объявлен с 30 октября по 7 ноября.

По решению местных властей, с 25 октября выходные из-за COVID-19 начались в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях