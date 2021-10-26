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Cпрос на тренеров по киберспорту в России вырос на 213%

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Ted S. Warren/AP

В 2021 году спрос на тренеров по киберспорту вырос на рекордные 213% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В частности, интерес к занятиям киберспортом стремительно вырос в период с 18 по 24 октября, когда российская команда Team Spirit победила на крупнейшем киберспортивном турнире. В этот период количество заказов на услуги тренеров по киберспорту увеличилось на 373% по сравнению с неделей до турнира.

Основное увеличение спроса на услуги кибертренеров пришлось на Москву (286% за год) и Санкт-Петербург (229% за год).

Регионы также не отстают - лидером по количеству заказов на тренера по киберспорту стал Краснодар, за ним идут Хабаровск, Нижний Новгород и Новосибирск.

Ранее стало известно, что российская команда Team Spirit выиграла The International 10 — чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. В финале турнира коллектив обыграл китайский клуб PSG.LGD со счетом 3:2. Команда заработала за турнир более $18,2 млн призовых.

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