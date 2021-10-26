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Состояние Илона Маска выросло на $25 млрд после капитализации Tesla

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SpaceX

Состояние американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на $25 млрд после капитализации автомобильного концерна Tesla, сообщает Bloomberg.

Таким образом, состояние Маска превысило отметку в четверть триллиона — $250 млрд. За прошедшие сутки, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска выросло на $3,9 млрд.

Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В итоге, капитализация производителя автомобилей Tesla превысила $900 млрд.

До этого сообщалось, что рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 триллион.

Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога 1 трлн долларов.

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